Nazilli Belediyespor, Cumali Bişi'yi bitirdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, Şanlıurfaspor ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile her konuda anlaştı.

Nazilli Belediyespor yöneticileri, 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile temasa geçti. Şanlıurfaspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlanırken, iş imzaya kaldı. Cumali Bişi'nin önümüzdeki günlerde Nazilli'ye gelerek, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.