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        Efeler 09'da Enescan Özdemir gitti

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 FK'da ayrılıklar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:48
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        Efeler 09'da Enescan Özdemir gitti
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        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 FK'da ayrılıklar sürüyor. Geçtiğimiz sezon Play-Off oynama başarısı gösteren yeşil-beyazlılarda Tayyip Mevlüt Kaya ve Tuğay Adamcıl'ın ardından Enescan Özdemir de takıma veda etti.

        Golcü futbolcunun 2'nci Lig ekibi Düzcespor ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Enescan geçtiğimiz sezon 28 maça çıkmış ve 9 gol kaydetme başarısı göstermişti.

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