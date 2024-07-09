Efeler 09'da Enescan Özdemir gitti

Golcü futbolcunun 2'nci Lig ekibi Düzcespor ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Enescan geçtiğimiz sezon 28 maça çıkmış ve 9 gol kaydetme başarısı göstermişti.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 FK'da ayrılıklar sürüyor. Geçtiğimiz sezon Play-Off oynama başarısı gösteren yeşil-beyazlılarda Tayyip Mevlüt Kaya ve Tuğay Adamcıl'ın ardından Enescan Özdemir de takıma veda etti.

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