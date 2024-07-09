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        Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 1'i çocuk 33 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 23:40 Güncelleme: 09.07.2024 - 23:45
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        Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        AYDIN’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 1'i çocuk 33 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 10.20’de, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye görevlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 1'i çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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