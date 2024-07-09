Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 10.20’de, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye görevlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 1'i çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

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