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        Nazilli'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, komşuların kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 10 kamyon çöp çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:46 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:50
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        Nazilli'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, komşuların kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 10 kamyon çöp çıktı. Ekiplerin temizliğinin ardından ev ilaçlanarak temizlendi.

        Turan Mahalle'deki İrfan Sezer'e (72) ait evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine bölgeye Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Temizlik öncesi polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı. Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışma ile 10 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanarak temizlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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