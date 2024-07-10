Nazilli'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı

Turan Mahalle'deki İrfan Sezer'e (72) ait evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine bölgeye Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Temizlik öncesi polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı. Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışma ile 10 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanarak temizlendi.

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