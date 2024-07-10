Aydın'da orman yangını

AYDIN’ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman bölge ekipleri ile karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına vatandaşların ihbarı üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.