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        Aydın'da hemzemin geçitte kuzenlere tren çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        AYDIN'ın Köşk ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Nuri (52) ve Cengiz Çınar adlı kuzenlere yolcu treni çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 22:46 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:50
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        Aydın'da hemzemin geçitte kuzenlere tren çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        AYDIN’ın Köşk ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Nuri (52) ve Cengiz Çınar adlı kuzenlere yolcu treni çarptı. Metrelerce savrulan kuzenlerden Nuri Çınar hayatını kaybederken, Cengiz Çınar ise yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Ovaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. , Denizli-İzmir seferini yapan 32717 numaralı tren, kontrolsüz hemzemin geçitten dikkatsiz şekilde geçmeye çalışan Nuri ve Cengiz Çınar’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki kuzen metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Nuri Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralandığı öğrenilen Cengiz Çınar ise ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili 2 makinisti gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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