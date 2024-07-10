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        Aydın'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIAydın'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarında saat 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 22:49 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:50
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        Aydın'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarında saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında 100 dönüm orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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