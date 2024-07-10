Aydın'da orman yangını (2)

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarında saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında 100 dönüm orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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