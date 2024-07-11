Kuşadasıspor'da giden gidene
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'da ayrılıklara bir yenisi daha eklendi.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'da ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Siyah-beyazlılarda son olarak santrfor Aykut Çift takımdan ayrıldı. Geçen sezon devre arasında Batman Petrolspor'dan transfer edilen Aykut, 3'üncü Lig'in yeni ekibi Nilüfer Belediye FK'ya transfer oldu. Kuşadası ekibinde geçtiğimiz günlerde sağ bek Atakan Aybastı, 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor'un yolunu tutmuştu. Kuşadısıspor'da Bartu Dinç, Ali Yiğit Özten, Cengizhan Şen gibi isimler de sözleşmelerini feshetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.