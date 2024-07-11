Kuşadasıspor'da giden gidene

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'da ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Siyah-beyazlılarda son olarak santrfor Aykut Çift takımdan ayrıldı. Geçen sezon devre arasında Batman Petrolspor'dan transfer edilen Aykut, 3'üncü Lig'in yeni ekibi Nilüfer Belediye FK'ya transfer oldu. Kuşadası ekibinde geçtiğimiz günlerde sağ bek Atakan Aybastı, 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor'un yolunu tutmuştu. Kuşadısıspor'da Bartu Dinç, Ali Yiğit Özten, Cengizhan Şen gibi isimler de sözleşmelerini feshetti.