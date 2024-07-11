Gencelli'ye Afrikalı antrenör
Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'nde Aydın'ı temsil eden Gencelli İdman Yurdu, başantrenörlük görevi için Beninli çalıştırıcı Yurri Tabe ile anlaşma sağladı.
Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'nde Aydın'ı temsil eden Gencelli İdman Yurdu, başantrenörlük görevi için Beninli çalıştırıcı Yurri Tabe ile anlaşma sağladı. Afrikalı antrenörün Benin Ligi'nde çalıştırdığı Team Queens takımını şampiyon yaptığı belirtildi. Başantrenör Tabe, Gencelli ekibine de aynı hedefle geleceğini söyledi. Kulüp Başkanı Hayati Kılıçarslan, başarılı bir sezon geçirmek istediklerini dile getirdi.
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