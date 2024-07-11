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        Aydın'da uyuşturucu satışı yapan şüphelilere operasyon; 7 gözaltı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:44 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:45
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        Aydın'da uyuşturucu satışı yapan şüphelilere operasyon; 7 gözaltı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Nazilli Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde 4 aydan beri devam eden ve uyuşturucu satışını örgütlü olarak yapan şüphelilere yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 14 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev, iş yeri, üzerleri ve otomobillerindeki aramalarda, 620 gram sentetik uyarıcı, 54 gram esrar, tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 7 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan suç örgütünden uyuşturucu satın alan 41 şüpheli için adli soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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