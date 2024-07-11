Aydın'da uyuşturucu satışı yapan şüphelilere operasyon; 7 gözaltı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Nazilli Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde 4 aydan beri devam eden ve uyuşturucu satışını örgütlü olarak yapan şüphelilere yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 14 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev, iş yeri, üzerleri ve otomobillerindeki aramalarda, 620 gram sentetik uyarıcı, 54 gram esrar, tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 7 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan suç örgütünden uyuşturucu satın alan 41 şüpheli için adli soruşturma başlatıldı.
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