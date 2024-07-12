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        Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin evinde yaptığı aramada 75 gram metamfetamin ele geçirilen Nazmi Akkalay (32) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:45 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:50
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        Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin evinde yaptığı aramada 75 gram metamfetamin ele geçirilen Nazmi Akkalay (32) tutuklandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaşayan Nazmi Akkalay'ın uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Bir süre takibe alınan Akkalay'ın evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 6 parça halinde paketlenmiş toplam 75 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akkalay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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