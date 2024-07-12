Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaşayan Nazmi Akkalay'ın uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Bir süre takibe alınan Akkalay'ın evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 6 parça halinde paketlenmiş toplam 75 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akkalay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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