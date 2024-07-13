Aydın'da kağıt fabrikasında yangın (2)

Aydın'da bulunan bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde saat 18.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, rüzgar ise söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

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