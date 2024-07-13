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        Aydın'da kağıt fabrikasında yangın (2)

        YANGINDEVAM EDİYORAydın'da bulunan bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde saat 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 03:18 Güncelleme: 13.07.2024 - 03:20
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        Aydın'da kağıt fabrikasında yangın (2)
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        YANGINDEVAM EDİYOR

        Aydın'da bulunan bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde saat 18.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, rüzgar ise söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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