Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kazada yaralanan motosikletli, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

        AYDIN'da, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobille çarpışıp yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan Günay (33), kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada yaralanan motosikletli, 2 gün sonra yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'da, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobille çarpışıp yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan Günay (33), kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, 11 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi girişinde meydana geldi. Batuhan Günay, 09 AEB 716 plakalı motosikletle mahalle girişindeki akaryakıt istasyonuna giriş yapmaya çalışan Adil Yetkin (54) yönetimindeki 09 HM 876 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan Günay, ihbarla olay yerine çağrılan ambulansla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay, doktorların müdahalelerine rağmen, bu sabah, hayatını kaybetti. Batuhan Günay'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Günay'ın ölümü üzerine jandarma, otomobil sürücüsü Adil Yetkin'i gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Maximin problem!
        Maximin problem!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Baba oğulun feci ölümü!
        Baba oğulun feci ölümü!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat

        Benzer Haberler

        Efeler 09 kampa giriyor
        Efeler 09 kampa giriyor
        Söke'de kağıt fabrikasındaki yangına, havadan müdahale yeniden başladı
        Söke'de kağıt fabrikasındaki yangına, havadan müdahale yeniden başladı
        Sultanhisar'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Sultanhisar'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da kağıt fabrikasında yangın (2)
        Aydın'da kağıt fabrikasında yangın (2)
         Aydın'da kağıt fabrikasında yangın
         Aydın'da kağıt fabrikasında yangın
        Aydın'daki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
        Aydın'daki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor