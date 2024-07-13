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        Tahtakurusunun çürüttüğü ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde tahtakurularının kökünü çürüttüğü dev ağaç, caddede park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:41 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:45
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        Tahtakurusunun çürüttüğü ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi
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        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde tahtakurularının kökünü çürüttüğü dev ağaç, caddede park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken, itfaiye ağacı keserek kaldırdı.

        ​Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki belediye hizmet binası karşısında meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki ağaç cadde üzerinde 09 LB 764 plakalı park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde ağacın kökünün tahtakuruları tarafından çürütüldüğü belirlendi. Devrilen ağaç uzun uğraşlar sonucu belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Otomobilde hasar oluştu. Devrilen ağaç nedeniyle yol da bir süre trafiğe kapalı kaldı.

        Ağacın kaldırılmasıyla yolda trafik akışı normale döndü. Otomobilini yarım saat önce park ettiği belirten sahibi ise büyük üzüntü yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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