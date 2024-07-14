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        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde

        AYDIN'ınSöke ilçesinde, kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde önceki gün çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:05
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        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde
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        AYDIN'ınSöke ilçesinde, kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde önceki gün çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında, 12 Temmuz saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, arazöz, itfaiye araçlarıyla karadan müdahale etti. Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına müdahaledei ekipler güçlük yaşadı. Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'larla söndürme çalışmalarına destek verildi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu.

        DUMANDAN ETKİLENLERE MÜDAHALE

        Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı, iş makineleriyle alandan çıkarıldı. Söndürme sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekipleri, içten içe yanan kağıtları söndürmek için yoğun mücadele veriyor. Kağıtların tamamen yanması beklenirken, yangının başka yere sıçramaması için sadece karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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