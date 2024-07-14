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        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde (2)

        YANGIN,DEPO BÖLÜMÜNE SIÇRADIAydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde önceki gün çıkan yangına müdahale sürerken, alevler rüzgarın etkisiyle fabrikanın kağıt ve kömür dolu deposuna da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:25
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        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde (2)
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        YANGIN,DEPO BÖLÜMÜNE SIÇRADI

        Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde önceki gün çıkan yangına müdahale sürerken, alevler rüzgarın etkisiyle fabrikanın kağıt ve kömür dolu deposuna da sıçradı. Depodaki tutuşan kağıtlardan çıkan dumanlar, çevreyi sardı. Aydın Valisi Yakup Canbolat da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Canbolat'ı, Söke Kaymakamı Ali Akça karşıladı. Yangın bölgesinde 81 araç ile 258 personelin görev yaptığı bildirildi.

        DAİRE BAŞKANI HASTANEYE KALDIRILDI

        Diğer yandan yangına müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Taner Günhan ile 2 itfaiye eri, dumandan etkilendi. 2 itfaiye erinin ayakta tedavileri yapılırken, Günhan'ın ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

        Burhan CEYHAN- İslam KELEŞ/AYDIN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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