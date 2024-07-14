Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde (2)

YANGIN,DEPO BÖLÜMÜNE SIÇRADI

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde önceki gün çıkan yangına müdahale sürerken, alevler rüzgarın etkisiyle fabrikanın kağıt ve kömür dolu deposuna da sıçradı. Depodaki tutuşan kağıtlardan çıkan dumanlar, çevreyi sardı. Aydın Valisi Yakup Canbolat da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Canbolat'ı, Söke Kaymakamı Ali Akça karşıladı. Yangın bölgesinde 81 araç ile 258 personelin görev yaptığı bildirildi.

DAİRE BAŞKANI HASTANEYE KALDIRILDI