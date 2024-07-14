Aydın'da içme suyu isale hattında göçük: 3 ölü, 1 yaralı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde DSİ'nin içme suyu isale hattı çalışması yapılırken, göçük meydana geldi.
AYDIN’ın Nazilli ilçesinde DSİ’nin içme suyu isale hattı çalışması yapılırken, göçük meydana geldi. Toprak yığını altında kalan taşeron firmaya ait 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Kanal yolunda DSİ’ye ait içme suyu hattı için boru döşeme işleminin yapıldığı çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında taşeron firmaya ait 4 işçi toprak yığını altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanları ile arkadaşlarını kurtarmak için çabalarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden Celal Yıldırım, Ramazan Okul, Bursuk Şehmuz hayatını kaybederken, H.D. isimli işçi yaralı olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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