Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde (4)
3GÜNDE 31 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangına müdahale devam ederken, rüzgarın da etkisiyle alevler, fabrikanın kağıt ve kömür deposuna sıçradı.
3GÜNDE 31 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangına müdahale devam ederken, rüzgarın da etkisiyle alevler, fabrikanın kağıt ve kömür deposuna sıçradı. Ekipler, 3 gündür yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangında, Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Taner Gülhan ile 2 itfaiye eri olmak üzere bugün toplam 17 kişi dumandan etkilendi. Yangının başladığı cuma gününden beri, dumandan etkilenenlerin sayısının 31 kişi olduğu açıklandı.
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