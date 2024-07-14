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        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde (4)

        3GÜNDE 31 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangına müdahale devam ederken, rüzgarın da etkisiyle alevler, fabrikanın kağıt ve kömür deposuna sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 20:23 Güncelleme: 14.07.2024 - 20:25
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        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde (4)
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        3GÜNDE 31 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangına müdahale devam ederken, rüzgarın da etkisiyle alevler, fabrikanın kağıt ve kömür deposuna sıçradı. Ekipler, 3 gündür yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangında, Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Taner Gülhan ile 2 itfaiye eri olmak üzere bugün toplam 17 kişi dumandan etkilendi. Yangının başladığı cuma gününden beri, dumandan etkilenenlerin sayısının 31 kişi olduğu açıklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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