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        Aydın'da 32 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari AVM'de yakalandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranmaları olan Ebru Uçakdağ (22) Dallıca Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de, Yasin Karahan (25) ise Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 23:04 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:10
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        Aydın'da 32 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari AVM'de yakalandı
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranmaları olan Ebru Uçakdağ (22) Dallıca Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de, Yasin Karahan (25) ise Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranmaları olan Ebru Uçakdağ ve Yasin Karahan'ı yakalamak için başlattığı teknik ve fiziki takip sonucu yerlerini tespit etti. 47 farklı hırsızlık suçundan toplam 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ebru Uçakdağ, 1 yıllık teknik ve fiziki takip sonucu bugün 8 saatlik bir çalışma ile Dallıca Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de yakalandı. 19 farklı hırsızlık suçundan toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin Karahan ise, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından bugün Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalandı.

        Ebru Uçakdağ ve Yasin Karahan, akşam saatlerinde sevk edildikleri nöbetçi mahkamace tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.

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        Galeri

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