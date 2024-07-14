Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde (5)

23İLDEN TAKVİYE EKİP GELDİ

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde çıkıp, rüzgarın etkisiyle kağıt ve kömür deposuna sıçrayan yangına müdahale devam ederken, bölgeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Canpolat, 23 ilden gelen takviye ekiplerin yanı sıra gün boyu havadan da müdahale edildiğini belirtti.

‘140 BİN TON ATIK KAĞIT YANIYOR’

Vali Canbolat, yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgeye 23 çevre ilden takviye istedik. O illerimizden de arazöz, iş makinesi ve itfaiye cinsi araçlar bölgemize intikal etti. Ayrıca 2 uçak ve 4 helikopterle de baştan beri müdahale ediyoruz. Bölgede 54 iş makinesi, 80 itfaiye ve arazöz ve toplamda 290 personelle müdahaleye devam ediyoruz. Tespitlere göre 240 dönüm alan içinde ilk gün 85 bin ton işlenecek atık kağıt yandı. Bugün itibarıyla da 55 bin ton atık kağıt yanıyor." dedi. Üç gün içerisinde toplam yanan atık kağıt miktarının ise 140 bin ton olduğu belirtildi.