Aydın'da içme suyu isale hattında göçük: 3 ölü, 1 yaralı (2)
5ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAydın'ın Nazilli ilçesinde DSİ 21.
5ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nün 'Nazilli Ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali 2'nci Kısım' inşaatında içme suyu isale hattı çalışması sırasında su borusunun patlayıp toprağı sıvılaştırması sonucu göçük meydana geldiği iddia edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden 3 işçinin DSİ'nin taşeron şirketi olduğu öğrenilen Sistem 2023 Yapı Soysal Müh. Markotel İletişim OGG firmasında çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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