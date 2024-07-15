Nazilli'de göçük altında kalan 3 işçi memleketlerinde toprağa verilecek

AYDIN’ın Nazilli İlçesinde dün DSİ’nin içme suyu isale hattı çalışmasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden 3 taşeron işçinin cenazeleri Mardin, Diyarbakır ve İzmir'de toprağa verilecek.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Kanal yolunda DSİ’ye ait içme suyu hattı için boru döşeme işleminin yapıldığı çalışma sırasında göçük oldu. Taşeron firmaya ait 4 işçi toprak yığını altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanları ile arkadaşlarını kurtarmak için çabalarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden Celal Yıldırım (74) , Ramazan Okul (29) ve Şehmuz Burusk Yapıştıran hayatını kaybederken, Hacı Doğan ise yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Hacı Doğan’ın ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ölenlerden Şehmus Burusk Yapıştıran’ın Mardin’in Derik ilçesi, Ramazan Okul’un Diyarbakır ve aslen Diyarbakırlı olan Celal Yıldırım’ın ise İzmir'den bir ay önce çalışmak için Nazilli’ye geldikleri öğrenildi. Hayatını kaybeden işçilerin bugün memleketlerinde toprağa verileceği kaydedildi.