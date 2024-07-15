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        Nazilli Belediyespor golcü aldı

        TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da ilk dış transfer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:58 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:00
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        Nazilli Belediyespor golcü aldı
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        TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da ilk dış transfer gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, Amasyaspor'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Miraç Furkan Türközü ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Şahin Kaya katıldı. Nazilli doğumlu Miraç, amatör olarak Aydın takımlarında oynadıktan sonra Osmaniyespor'da profesyonel oldu. Kelkit Hürriyetspor forması da giyen santrfor, geçen sezonun ilk yarısında Osmaniye'de 9 maça çıkıp, ikinci devrede Amasyaspor'da 12 karşılaşmada oynadı ve 3 gol, 3 asistle attı. Öte yandan kaleci Ömer Kavurkacı kulüpten ayrıldığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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