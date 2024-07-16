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        Nazilli Belediyespor Cumhur'la anlaştı

        TFF2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da dış transfer çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:30
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        Nazilli Belediyespor Cumhur'la anlaştı
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        TFF2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da dış transfer çalışmaları sürüyor. Nazilli ekibi Galatasaray altyapısında yetişen ve son olarak Adıyaman FK'da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Cumhur Yılmaztürk ile anlaşmaya vardı. Nazilli Belediyespor'la sözleşme imzalayan 34 yaşındaki Cumhur, "Nazilli'ye geldiğim için çok mutluyum. Nazilli Belediyespor'un tesisleri çok güzel, Nazilli'deki futbol atmosferi çok güzel. Nazilli Belediyespor her şeyden önce hedefi olan bir takım. Bu takımın başarısı için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim" dedi. Nazilli Belediyespor transferde Amasyaspor forması giyen forvet oyuncusu Miraç Furkan Türközü ile sözleşme imzalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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