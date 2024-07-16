Nazilli Belediyespor Cumhur'la anlaştı

TFF2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da dış transfer çalışmaları sürüyor. Nazilli ekibi Galatasaray altyapısında yetişen ve son olarak Adıyaman FK'da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Cumhur Yılmaztürk ile anlaşmaya vardı. Nazilli Belediyespor'la sözleşme imzalayan 34 yaşındaki Cumhur, "Nazilli'ye geldiğim için çok mutluyum. Nazilli Belediyespor'un tesisleri çok güzel, Nazilli'deki futbol atmosferi çok güzel. Nazilli Belediyespor her şeyden önce hedefi olan bir takım. Bu takımın başarısı için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim" dedi. Nazilli Belediyespor transferde Amasyaspor forması giyen forvet oyuncusu Miraç Furkan Türközü ile sözleşme imzalamıştı.