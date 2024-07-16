Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Yolcu otobüsünün eve çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 15 yaralı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki eve çarpan yolcu otobüsünün muavini Gökhan Cansız Kaya öldü, 15 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu otobüsünün eve çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 15 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki eve çarpan yolcu otobüsünün muavini Gökhan Cansız Kaya öldü, 15 kişi de yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Didim’den Aydın’a giden İsmail Y. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, bahçesine girdiği eve çarptı. Kazada muavin Gökhan Cansız Kaya hayatını kaybederken, 1'i ağır 15 kişi ise yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından otobüsten çıkarılarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü
        Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü
        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 5'inci gününde
        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 5'inci gününde
        Nazilli Belediyespor Cumhur'la anlaştı
        Nazilli Belediyespor Cumhur'la anlaştı
        GÜNCELLEME - Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposundaki yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposundaki yangın söndürüldü
        Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposundaki yangına müdahale ediliyor
        Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposundaki yangına müdahale ediliyor
        4 gündür haber alınamayan gazi evinde ölü bulundu
        4 gündür haber alınamayan gazi evinde ölü bulundu