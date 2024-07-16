Nazilli'de 3 işçinin öldüğü içme suyu isale hattındaki göçükle ilgili 1 kişi tutuklandı

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, DSİ’nin içme suyu isale hattı çalışması yapılırken 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralı kurtarıldığı toprak kayması ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Kanal yolunda DSİ’ye ait içme suyu hattı için boru döşeme işleminin yapıldığı çalışma sırasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan işçilerden Celal Yıldırım, Ramazan Okul, Bursuk Şehmuz hayatını kaybederken, H.D. isimli işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.