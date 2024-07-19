Nazillispor'da 17 veda

Sözleşmeleri sona eren kaleciler Ömer Kavurkacı, Canberk Aydemir, stoperler Yunus Emre Karakaya, Hakkıcan Aksu, ön libero Baran Işık, sağ kanat Kutsal Manici, Ahmet Aygün, orta saha oyuncuları Barışcan Altunbaş, Cihan Avcu, Muhammed Enes Taşçı takıma veda etti. Sözleşmeleri devam eden Ozan Can Oruç, Süleyman Enes Karakaş, Talha Erdoğan, Tibet Öniz, Ekrem Çalışanlar, Özkan Taştemur gibi isimler ise sözleşmedeki maddeyi kullanarak kontratlarını tek taraflı fesih ederek Nazilli'den ayrıldı.

TFF 2'nci Lig'de dağılan kadrosunu yeniden oluşturmak için transfer çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyespor'da şimdiye kadar takımdan toplam 17 isim ayrıldı.

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