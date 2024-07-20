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        Didim'de 99 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı

        AYDIN'ın Didim ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik'in ortak çalışmasıyla Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 99 kaçak göçmen ile yabancı uyruklu 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:35
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        Didim'de 99 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı
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        AYDIN'ın Didim ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik'in ortak çalışmasıyla Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 99 kaçak göçmen ile yabancı uyruklu 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Didim İlçe Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sabah düzenlenen ortak çalışmayla Yunanistan'a gitmeye hazırlığında oldukları belirlenen 99 kaçak göçmen ile Rusya ve Mısır vatandaşı olduğu öğrenilen 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Bölgede yapılan aramada 1 yelkenli tekne ve 1 lastik bot ele geçirildi. 99 kaçak göçmenin jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi. 2 organizatörün şüphelisi ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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