Didim'de 99 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik'in ortak çalışmasıyla Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 99 kaçak göçmen ile yabancı uyruklu 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Didim İlçe Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sabah düzenlenen ortak çalışmayla Yunanistan'a gitmeye hazırlığında oldukları belirlenen 99 kaçak göçmen ile Rusya ve Mısır vatandaşı olduğu öğrenilen 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Bölgede yapılan aramada 1 yelkenli tekne ve 1 lastik bot ele geçirildi. 99 kaçak göçmenin jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi. 2 organizatörün şüphelisi ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.