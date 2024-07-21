Aydın'da makilik yangını kontrol altında

Efeler ilçesi yakınlarında makilikte saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangın soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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