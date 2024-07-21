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        Aydın'da makilik yangını kontrol altında

        AYDIN'ınEfeler ilçesinde çıkan makilik yangını, kısa sürede kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 18:33 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:35
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        Aydın'da makilik yangını kontrol altında
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        AYDIN'ınEfeler ilçesinde çıkan makilik yangını, kısa sürede kontrol altına alındı.

        Efeler ilçesi yakınlarında makilikte saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangın soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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