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        Nazillispor seçme yaptı

        TFF 2'nci Lig'de transferde gençlere yönelen Nazillispor, yeni yetenekler keşfetmek için seçme düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:02
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        Nazillispor seçme yaptı
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        TFF 2'nci Lig'de transferde gençlere yönelen Nazillispor, yeni yetenekler keşfetmek için seçme düzenledi. Seçmelere Türkiye ve Avrupa ülkelerinden genç futbolcular ve futbolcu adayları katıldı.

        Siyah-beyazlılarda teknik heyet, 4 gün devam eden seçmelerde 65 genç yetenek arasından 5 oyuncuyu seçerek A takım kadrosuna aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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