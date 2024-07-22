Nazillispor seçme yaptı
TFF 2'nci Lig'de transferde gençlere yönelen Nazillispor, yeni yetenekler keşfetmek için seçme düzenledi.
TFF 2'nci Lig'de transferde gençlere yönelen Nazillispor, yeni yetenekler keşfetmek için seçme düzenledi. Seçmelere Türkiye ve Avrupa ülkelerinden genç futbolcular ve futbolcu adayları katıldı.
Siyah-beyazlılarda teknik heyet, 4 gün devam eden seçmelerde 65 genç yetenek arasından 5 oyuncuyu seçerek A takım kadrosuna aldı.
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