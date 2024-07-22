Nazillispor seçme yaptı

TFF 2'nci Lig'de transferde gençlere yönelen Nazillispor, yeni yetenekler keşfetmek için seçme düzenledi. Seçmelere Türkiye ve Avrupa ülkelerinden genç futbolcular ve futbolcu adayları katıldı.

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