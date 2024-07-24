Aydın'da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

AYDIN’ın Efeler ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise Mobese kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Denizli Bulvarı'nda meydana geldi. E.C. idaresindeki 09 AIK 680 plakalı otomobil, kavşaktan kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı sırada ana yolda seyir halinde olan B.A. idaresindeki 48 K 1000 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü B.A. ile yolcu konumunda bulunan S.Ö. (43), 4 yaşındaki E.K. isimli bebek ve A.Ö. (12) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.