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        Aydın'da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 00:28 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:30
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        Aydın'da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise Mobese kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Denizli Bulvarı'nda meydana geldi. E.C. idaresindeki 09 AIK 680 plakalı otomobil, kavşaktan kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı sırada ana yolda seyir halinde olan B.A. idaresindeki 48 K 1000 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü B.A. ile yolcu konumunda bulunan S.Ö. (43), 4 yaşındaki E.K. isimli bebek ve A.Ö. (12) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın, kırmızı ışıkta geçen otomobil ile çarpıştığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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