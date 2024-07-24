Kuşadası kıyılarında 2 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde deniz kıyısında 2 yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas) ölü olarak bulundu.

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıç Selçuk Arı tarafından, sahilde 2 yeşil deniz kaplumbağasının ölü olarak bulundu. Konu ile ilgili açıklamada yapan Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağaların hedef dışı av olarak yakalanıp boğularak öldüklerini tespit ettiklerini dile getirdi. Sürücü, "Gerekli ölçümlemeleri yapılan kaplumbağalardan doku örnekleri alınarak gömülmeleri sağlandı. Yuvalama alanları genellikle Hatay, Adana ve Mersin bölgelerinde olan Chelonia Mydas türü, deniz çayırları açısından zengin olan Kuşadası kıyılarına beslenmek için gelmektedir." dedi.