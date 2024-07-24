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        Kuşadası kıyılarında 2 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde deniz kıyısında 2 yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas) ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 00:58 Güncelleme: 24.07.2024 - 01:00
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        Kuşadası kıyılarında 2 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde deniz kıyısında 2 yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas) ölü olarak bulundu.

        Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıç Selçuk Arı tarafından, sahilde 2 yeşil deniz kaplumbağasının ölü olarak bulundu. Konu ile ilgili açıklamada yapan Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağaların hedef dışı av olarak yakalanıp boğularak öldüklerini tespit ettiklerini dile getirdi. Sürücü, "Gerekli ölçümlemeleri yapılan kaplumbağalardan doku örnekleri alınarak gömülmeleri sağlandı. Yuvalama alanları genellikle Hatay, Adana ve Mersin bölgelerinde olan Chelonia Mydas türü, deniz çayırları açısından zengin olan Kuşadası kıyılarına beslenmek için gelmektedir." dedi.

        BESLENME ALANLARI KUŞADASI'NDA GENİŞ BİR ALANI KAPSIYOR

        Yeşil deniz kaplumbağasının Caretta caretta ile karıştırıldığını dile getiren Sürücü, "Etçil olan Caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarıyla karıştırılan Chelonia Mydas türü otçul olup, deniz çayırlarıyla beslenmektedir. Özellikle Güvercinada, Yılancıburnu, Grup ve Seçkin siteleri, Notestik’ten otellerin yoğun olduğu bölgeye kadar olan alanlarda zengin deniz çayırı yatakları olması nedeniyle bu türün beslenme alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanlarda balıkçılık ve benzeri faaliyet gösterenler, nadir bir tür olan bu canlılara karşı dikkatli olmalı ve gerekli duyarlılığı göstermelidir." Diye konuştu.

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