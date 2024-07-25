Efeler 09'un Didim'de oynaması kesinleşti

TFF3'üncü Lig'de Efeler 09 SFK yeni sezonda iç saha maçlarını kesin olarak Didim’de oynayacak.

Aydın merkezde bulunan Adnan Menderes Stadı’nın çürük olduğu için yıkılmasıyla geçen sezon maçlarını İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadı’nda oynayan Efeler 09 FK, bu sezon Didim'e taşınacak. Aydın Valiliği tarafından Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne gönderilen yazı ile Efeler 09'un maçlarını ve antrenmanlarını Didim'de yapması için yaptığı başvurunun kabul edildiği bildirildi.

Efeler 09 SFK, Futbol Federasyonu'ndan onay gelirse Didim Altınkumspor adını da alacak. Didim Altınkumspor Başkanı Özgür Makasçıoğlu maçların Didim Atatürk Stadı'nda oynaması için tahsis yazısı alındığını ifade ederek, "İsim değişikliği için bu yazıyı bekliyorduk. Evraklarımızı TFF'ye ileteceğiz. İsim değişikliği konusu önümüzdeki hafta kesinleşecek. Futbol Federasyonu'ndaki yeni yapılanmayı bekliyoruz. Zaten bununla ilgili geniş katılımlı bir lansman toplantımız olacak" dedi.