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        Kuşadası açıklarında 10 dakika arayla 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

        AYDIN'ın Kuşadası açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 10 dakika arayla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlarda bulunan toplam 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 00:48 Güncelleme: 26.07.2024 - 00:50
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        Kuşadası açıklarında 10 dakika arayla 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        AYDIN'ın Kuşadası açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 10 dakika arayla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlarda bulunan toplam 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Temmuz saat 16.45'te Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 13'ü çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı. 10 dakika sonra, ilçe açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini daha alan ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 11'i çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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