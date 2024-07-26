Kuşadası açıklarında 10 dakika arayla 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Temmuz saat 16.45'te Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 13'ü çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı. 10 dakika sonra, ilçe açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini daha alan ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 11'i çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

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