Denizli'de 6 gündür kayıp olarak aranan Muhammet, Aydın'da kazada ölmüş

DENİZLİ’de 6 gündür kayıp olarak aranan Muhammet Çıralı'nın (25), Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yol kenarında yanında cansız bedeni bulundu. Çıralı’nın motosikletiyle kaza yaptığı belirlendi.

Aydın-Denizli kara yolu kenarında temizlik çalışması yapan işçiler, saat 13.00 sıralarında Kuyucak ilçesi kırsal Başaran Mahallesi yakınlarında yayılan kötü kokuyu fark etti. Kokunun geldiği bölgeyi kontrol eden ekipler, motosikletin yanında yatan kişiyi gördü. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.