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        Denizli'de 6 gündür kayıp olarak aranan Muhammet, Aydın'da kazada ölmüş

        DENİZLİ'de 6 gündür kayıp olarak aranan Muhammet Çıralı'nın (25), Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yol kenarında yanında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:10
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        Denizli'de 6 gündür kayıp olarak aranan Muhammet, Aydın'da kazada ölmüş
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        DENİZLİ’de 6 gündür kayıp olarak aranan Muhammet Çıralı'nın (25), Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yol kenarında yanında cansız bedeni bulundu. Çıralı’nın motosikletiyle kaza yaptığı belirlendi.

        Aydın-Denizli kara yolu kenarında temizlik çalışması yapan işçiler, saat 13.00 sıralarında Kuyucak ilçesi kırsal Başaran Mahallesi yakınlarında yayılan kötü kokuyu fark etti. Kokunun geldiği bölgeyi kontrol eden ekipler, motosikletin yanında yatan kişiyi gördü. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ

        Yapılan araştırmada, cesedin 6 gündür kayıp olarak aranan, Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Muhammet Çıralı'ya ait olduğu tespit edildi. Evden Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan asker arkadaşını görmek için çıktığı belirtilen tekstil atölyesi çalışanı Çıralı’nın geçirdiği motosiklet kazası sonucu öldüğü öğrenildi.

        Yapılan incelemenin ardından Muhammet Çıralı’nın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi.

        Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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