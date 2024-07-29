Efeler 09 SFK'da yeni görevler

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Efeler 09 SFK'da kulübü ve başkanlığı Mahmut Gözüaçık'ın devralmasının ardından yeni görevlendirmeler de belli oldu.

Aydın ekibinde asbaşkanlık görevine Hakan Yılmaz, sportif direktörlüğe ise Emre Doğan getirildi. Efeler 09, Kocaeli Kartepe kampının ilk bölümünü tamamladı. Takımın 15 günlük ikinci etap kamp çalışmalarını yine Kartepe’de yapacağı belirtildi. Transfer edilen futbolcularında imza attığı, bu imzaların hafta içinde sporseverlere ve spor kamuoyuna taraftarlara duyurulacağı belirtildi.