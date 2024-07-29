Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tali yoldan çıkan otomobilin, ana yolda seyir halinde olan başka bir otomobil ile çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Şirinevler Mahallesi 262 Sokak'ta meydana geldi. Ali B. (42) yönetimindeki 09 ACM 011 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan çıktığı sırada Olcay K. yönetimindeki 09 FS 820 plakalı otomobille çarpıştı. Ali B. yönetimindeki 09 ACM 011 plakalı otomobil, çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Olcay K., Yunus K. (10), Emre K. (10), ile sürücü Ali B., yolcu konumunda bulunan Yeliz B. (40), Sultan Direk (76), Hüseyin Efe B. (12), Aybars B. (7) ve Zeki Ayaz B. (13) olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.