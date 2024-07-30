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        Efeler transferde Gökberk'i aldı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Altınordu'yla yaptığı transfer anlaşması iptal olan Efeler 09 SFK, aynı kulüpten santrfor Gökberk Efe'yle anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:32 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:32
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        Efeler transferde Gökberk'i aldı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Altınordu'yla yaptığı transfer anlaşması iptal olan Efeler 09 SFK, aynı kulüpten santrfor Gökberk Efe'yle anlaştı. Geçen sezonun başında kiralık olarak Siirt İl Özel İdaresispor'da forma giyen ve devre arasında Altınordu'ya geri dönen santrfor, Efeler'e transfer oldu. U18 Milli Takım kadrosuna da çağrılan genç forvet oyuncusu, yeni sezonda Efeler 09 SFK'nın formasını terletecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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