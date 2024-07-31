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        4 gündür kayıptı; denizde boynuna taş bağlı cesedi bulundu

        AYDIN'da 4 gündür kayıp olan belediye çalışanı Bayram Ali Koç'un (55) denizde boynuna taş bağlı cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:10
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        4 gündür kayıptı; denizde boynuna taş bağlı cesedi bulundu
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        AYDIN'da 4 gündür kayıp olan belediye çalışanı Bayram Ali Koç'un (55) denizde boynuna taş bağlı cansız bedeni bulundu.

        Kuşadası ilçesinde yaşayan Kuşadası Belediyesi çalışanı, 3 çocuk babası Bayram Ali Koç'tan bir süredir haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ailesine cep telefonundan, 'Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın' diye sesli mesaj gönderdiği belirtilen Koç'u aramak için çalışma başlatıldı. Dün akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan amatör dalgıç, denizin dibinde boynuna taş bağlı bir erkek cesediyle karşılaştı. Dalgıç, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, yapılan çalışmayla cesede ulaşıp, sudan çıkardı. Cesedin 26 Temmuz'dan

        bu yana kendisinden haber alınamayan Bayram Ali Koç'a ait olduğu belirlendi. Koç'un cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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