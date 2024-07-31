Aydın Büyükşehir Belediyespor startı verdi

VOLEYBOLSultanlar Ligi'ndeki Aydın Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Mavi-beyazlılar 2024-2025 sezonunun ilk antrenmanını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Son 5 sezonda takımın başantrenörü olarak görev yapan ve sezon başında 3 yıllık daha anlaşma sağlanan Alper Hamurcu yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda milli takımlarında bulunan yabancı oyuncular katılmadı. Yabancıların önümüzdeki günlerde takıma katılacakları açıklandı.

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