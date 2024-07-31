Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Büyükşehir Belediyespor startı verdi

        VOLEYBOLSultanlar Ligi'ndeki Aydın Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Büyükşehir Belediyespor startı verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        VOLEYBOLSultanlar Ligi'ndeki Aydın Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Mavi-beyazlılar 2024-2025 sezonunun ilk antrenmanını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Son 5 sezonda takımın başantrenörü olarak görev yapan ve sezon başında 3 yıllık daha anlaşma sağlanan Alper Hamurcu yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda milli takımlarında bulunan yabancı oyuncular katılmadı. Yabancıların önümüzdeki günlerde takıma katılacakları açıklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Kuşadasıspor'da Zenginoğlu aday değil
        Kuşadasıspor'da Zenginoğlu aday değil
        4 gündür kayıptı; denizde boynuna taş bağlı cesedi bulundu
        4 gündür kayıptı; denizde boynuna taş bağlı cesedi bulundu
        Aydınlı kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işini kurdu
        Aydınlı kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işini kurdu
        Aydın'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Aydın'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        Efeler transferde Gökberk'i aldı
        Efeler transferde Gökberk'i aldı
        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı