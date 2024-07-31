Aydın'da orman yangını

Kavşit Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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