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        Aydın'da orman yangını

        AYDIN'ınÇine ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:18 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:20
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        Aydın'da orman yangını
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        AYDIN'ınÇine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kavşit Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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