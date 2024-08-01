Kuşadasıspor'da kongre günü
TFF 3'üncü Lig'de son 2 yılda Play-Off oynayıp 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transferde suskun kalan Kuşadasıspor yarın kongreye gidecek.
TFF 3'üncü Lig'de son 2 yılda Play-Off oynayıp 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transferde suskun kalan Kuşadasıspor yarın kongreye gidecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki kulüp binasında düzenlenecek genel kurul saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı kulüpte başkan Ferdi Zenginoğlu yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.
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