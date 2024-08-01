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        Kuşadasıspor'da kongre günü

        TFF 3'üncü Lig'de son 2 yılda Play-Off oynayıp 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transferde suskun kalan Kuşadasıspor yarın kongreye gidecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:49
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        Kuşadasıspor'da kongre günü
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        TFF 3'üncü Lig'de son 2 yılda Play-Off oynayıp 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transferde suskun kalan Kuşadasıspor yarın kongreye gidecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki kulüp binasında düzenlenecek genel kurul saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı kulüpte başkan Ferdi Zenginoğlu yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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