Bafa Gölü'nü jandarma timleri koruyor

AYDIN'ınSöke ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarındaki 120 binden fazla su kuşu ile 200'den fazla balık türüne ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nde biokaçakçılığa karşı denetim yapıldı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ile Bot Timi tarafından 'Bafa Gölü Tabiat Parkı Güvende' adı altında yapılan denetimde, av yasağı olması nedeniyle kaçak avcılık yapanlara rastlanmadığı bildirildi.

Yılan balığı ve kuş türleri ile bilinen Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda Aydın il Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Söke Jandarma Bot Timleri ortaklaşa biokaçakçılık 'Bafa Gölü Tabiat Parkı Güvende' adı altında denetim gerçekleştirdi. Denetimle, Milli Parklar Kanunu kapsamında Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda yaşayan ve doğada nadir bulunan tepeli pelikan, sakar meke, yeşilbaş ördek, flamingo ve benzeri yaban kuş türlerinin yaşam alanlarının kontrolü ile çevredeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasının (biokaçakçılık) önlenebilmesinin hedeflendiği bildirildi.