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        Bafa Gölü'nü jandarma timleri koruyor

        AYDIN'ınSöke ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarındaki 120 binden fazla su kuşu ile 200'den fazla balık türüne ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nde biokaçakçılığa karşı denetim yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:50
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        Bafa Gölü'nü jandarma timleri koruyor
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        AYDIN'ınSöke ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarındaki 120 binden fazla su kuşu ile 200'den fazla balık türüne ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nde biokaçakçılığa karşı denetim yapıldı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ile Bot Timi tarafından 'Bafa Gölü Tabiat Parkı Güvende' adı altında yapılan denetimde, av yasağı olması nedeniyle kaçak avcılık yapanlara rastlanmadığı bildirildi.

        Yılan balığı ve kuş türleri ile bilinen Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda Aydın il Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Söke Jandarma Bot Timleri ortaklaşa biokaçakçılık 'Bafa Gölü Tabiat Parkı Güvende' adı altında denetim gerçekleştirdi. Denetimle, Milli Parklar Kanunu kapsamında Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda yaşayan ve doğada nadir bulunan tepeli pelikan, sakar meke, yeşilbaş ördek, flamingo ve benzeri yaban kuş türlerinin yaşam alanlarının kontrolü ile çevredeki endemik bitki türlerinin izinsiz yurt dışına çıkarılmasının (biokaçakçılık) önlenebilmesinin hedeflendiği bildirildi.

        HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIYOR

        1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında da özellikle Meksika Körfezi'nden yola çıkarak 7 bin kilometre yol katederek Bafa Gölü'nde yaşam alanını sürdüren koruma kapsamında olan yılan balığı (Anguilla Anguilla) türü ve diğer balık türlerine ve balık avcılığı yapan kişilere yönelik denetim yapıldı. Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın mevcut haliyle korunarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için "Bafa Gölü Tabiat Parkı Güvende" sloganıyla denetimler sıklaştırıldı. Jandarma timlerinin, gölde başta yılan balığı olmak üzere diğer balık türleri ve kuş türlerinin kaçak olarak avlanmasının önüne geçilmesi için her türlü tedbiri alıyor. Av yasağı olması dolayısıyla yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapanlara rastlanmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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