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        Kuşadasıspor'da Türker dönemi

        TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda İsmet Türker başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:15 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:20
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        Kuşadasıspor'da Türker dönemi
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        TFF 3’üncü Lig temsilcisi Kuşadasıspor’un olağanüstü genel kurulunda İsmet Türker başkanlığa seçildi. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda yapılan olağanüstü genel kurulda seçime tek liste üzerinden gidildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de katıldığı kongrede İsmet Türker, siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı oldu. Toplantıda yeni yönetime kulübün futbol şubesinin şirketleştirilmesi için yetki de verildi.

        Genel kurul sonunda İsmet Türker tarafından Başkan Ömer Günel ve eski Başkan Ferdi Zenginoğlu’na bugüne kadar Kuşadasıspor’a verdikleri destek dolayısıyla plaket takdim edildi. Olağanüstü genel kurulda bir konuşma yapan Ömer Günel, "Ben göreve geldikten sonra 24 yıldır amatör kümede olan bir takımı el birliğiyle önce Bölgesel Amatör Lig’e, sonra da profesyonel lige çıkardık. Yeni sezonda da hedefimiz bir üst lige yükselmek olacak. Kentimizin ortak değeri olan kulübümüzün her zaman yanında olacağız" dedi.

        Günel, "Günümüzde futbol kulüplerinin sportif başarıyı yakalayabilmesi için doğru bir kadro kurmasının yanı sıra ekonomik açıdan da güçlü olmaları gerekiyor. Bu nedenle birçok futbol kulübü şirketleşme yoluna gidiyor. Bu durum artık modern futbolun kuralları arasında yer alıyor. Şirketleşme tamamlandıktan sonra atılacak adımlara camia olarak hep birlikte karar vereceğiz" diye konuştu. Kongrede Kuşadasıspor’un yeni yönetimi, Özlem Ünver, Ferdi Göğçe, Kadri Çelik, Fırat Akkuş, Kudret Durdu, Ali Kaya, Barış Salbaş, Ufuk Öğren, Ömer İzci, Yılmaz Tektaş isimlerinden oluştu.

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