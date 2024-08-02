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        Aydın'da çekiçli saldırıya uğrayan kadın, 17 gün sonra öldü

         AYDIN'ınNazilli ilçesinde, anlaşmazlık yaşadığı televizyon tamircisi tarafından çekiçli saldırıya uğrayan Nakşiye Duran (60), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:41 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:45
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        Aydın'da çekiçli saldırıya uğrayan kadın, 17 gün sonra öldü
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         AYDIN'ınNazilli ilçesinde, anlaşmazlık yaşadığı televizyon tamircisi tarafından çekiçli saldırıya uğrayan Nakşiye Duran (60), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Nakşiye Duran'ın aynı saldırıda yaralanan eşi, kızı ve torunun ise tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

        Olay, 16 Temmuz'da, Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Televizyon tamircisi M.G. (46), iddiaya göre, televizyon tamiri nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı Nakşiye Duran, eşi Hulisi Duran (65), kızları Hatice G. (30) ve torunları Beyza G.'yi (6) vücudunun farklı yerlerinden çekiçle yaraladı. Gözaltına alınan M.G., 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.G.'nin, eve girdiğinde aile bireylerini yatar vaziyette gördüğünü öne sürdü. Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 17 gündür tedavi gören Nakşiye Duran ise bugün hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Nakşiye Duran'ın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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