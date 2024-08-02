Aydın'da çekiçli saldırıya uğrayan kadın, 17 gün sonra öldü

AYDIN'ınNazilli ilçesinde, anlaşmazlık yaşadığı televizyon tamircisi tarafından çekiçli saldırıya uğrayan Nakşiye Duran (60), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Nakşiye Duran'ın aynı saldırıda yaralanan eşi, kızı ve torunun ise tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Olay, 16 Temmuz'da, Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Televizyon tamircisi M.G. (46), iddiaya göre, televizyon tamiri nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı Nakşiye Duran, eşi Hulisi Duran (65), kızları Hatice G. (30) ve torunları Beyza G.'yi (6) vücudunun farklı yerlerinden çekiçle yaraladı. Gözaltına alınan M.G., 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.G.'nin, eve girdiğinde aile bireylerini yatar vaziyette gördüğünü öne sürdü. Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 17 gündür tedavi gören Nakşiye Duran ise bugün hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Nakşiye Duran'ın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.