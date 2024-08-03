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        Efeler 09'dan kanat takviyeleri

        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK, dış transferde iki kanat oyuncusuyla el sıkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:11
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        Efeler 09'dan kanat takviyeleri
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        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK, dış transferde iki kanat oyuncusuyla el sıkıştı. Yeşil-beyazlılar, Bergama Sportif'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki sağ kanat Burak Göksel ve Bölgesel Amatör Lig ekibi Kaynaşlı Belediyespor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Hüseyin Turgay Akman ile sözleşme imzaladı. Burak geçen sezon 3'üncü Lig'de Bergama formasıyla 22 maçta 4 gol atarken, Hüseyin ise 24 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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