Efeler 09'dan kanat takviyeleri

TFF3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK, dış transferde iki kanat oyuncusuyla el sıkıştı. Yeşil-beyazlılar, Bergama Sportif'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki sağ kanat Burak Göksel ve Bölgesel Amatör Lig ekibi Kaynaşlı Belediyespor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Hüseyin Turgay Akman ile sözleşme imzaladı. Burak geçen sezon 3'üncü Lig'de Bergama formasıyla 22 maçta 4 gol atarken, Hüseyin ise 24 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.

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