Nazilli'den ayrılan Ekrem Silifke'ye gitti

TFF2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan sol bek Ekrem Çalışanlar, 3'üncü Lig temsilcisi Silifke Belediyespor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon ligde 32 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında Belediye Kütahyaspor'dan transfer edilmişti. Asıl mevkisi sol bek olmasına rağmen stoper ve sol kanatta da görev yapabilen Ekrem, alacağını ödemeyen Nazilli Belediyespor'la davalık oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.