Nazilli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Nazilli ilçesinin kırsal Esenköy ve kırsal Uzunçam mahalleleri arasında bulunan Karıncalı Dağı bölgesinde çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'nden 6 helikopter, 10 arazöz, 4 tanker, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden ise 4 uçak müdahalede bulundu. Yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.