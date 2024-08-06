Kazada yaralanan spor lisesi öğrencisi Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber (2)

Kazadan 15 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayyüce Naz Polat'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Hacılar Camii'ne getirildi. Cenazeye Polat'ın annesi Melek Ünalan, babası Hilmi Polat, okul arkadaşları, futbol oynadığı takım arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Arkadaşları tabuta sarılarak dakikalarca ağladı. Polat'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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