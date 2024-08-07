Aydın'da makilikte çıkan yangın, ormana sıçradı
AYDIN'ınGermencik ilçesinde maki yangını çıktı.
AYDIN'ınGermencik ilçesinde maki yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormana da sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Germencik'in kırsal Gümüşköy Mahallesi yakınlarındaki makilikte, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ile 1 helikopter sevk edildi. İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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