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        Aydın'da makilikte çıkan yangın, ormana sıçradı

        AYDIN'ınGermencik ilçesinde maki yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:00
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        Aydın'da makilikte çıkan yangın, ormana sıçradı
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        AYDIN'ınGermencik ilçesinde maki yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormana da sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Germencik'in kırsal Gümüşköy Mahallesi yakınlarındaki makilikte, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ile 1 helikopter sevk edildi. İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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